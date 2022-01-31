Глава «Ветеранов России» назвал Лещенко образцовым патриотом

Певец Лев Лещенко является образцовым патриотом, любящим свою родину, а благодаря «созидательному труду» ему удалось достичь успеха в профессиональной карьере, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, поздравляя исполнителя с 80-летием, которое он празднует 1 февраля.

Лещенко является образцовым патриотом, любящим Родину. Сыну кадрового офицера суждено было исполнять песню «День Победы», ставшую одним из символом праздника 9 Мая, которая не может оставить равнодушным ни одного патриотично настроенного не только россиянина, но и любого жителя постсоветского пространства. Благодаря созидательному труду он добился успеха в профессиональной карьере. Более молодым коллегам по эстрадному цеху стоит брать пример со Льва Валерьяновича в плане творчества и физической формы, — заключил Резяпов.

Творческая биография Лещенко насчитывает свыше 30 студийных альбомов и сборников, певец часто выступал в дуэте с не менее известными музыкантами — Людмилой Сенчиной, Софией Ротару, Валентиной Толкуновой, рок-группой «Мумий Тролль», Тамарой Гвердцители, Анной Герман, близким другом Владимиром Винокуром и другими. На большой сцене Лещенко почти 60 лет.

Его голос неотделим от крупнейших проектов и самых знаменательных событий в истории страны: песни «Любовь, комсомол и весна», «День Победы», «До свиданья, Москва!» и многие другие советские хиты ассоциируются именно с Лещенко. На протяжении многолетней сольной карьеры артист, чей вклад в культуру отмечен государством (певец является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»), вёл активную гастрольную деятельность, сбавив темпы лишь в последние годы — в связи с пандемией коронавируса.

Однако сегодня Лев Лещенко остаётся постоянным участником концертов, посвящённых государственным праздникам, и занимает кресло наставника в проекте Первого канала «Голос. 60+».