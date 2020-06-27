Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: «Внуки — не моя это история, я этого не понимаю»

21:31, 28 июня 2020 64
Лариса Гузеева Лариса Гузеева Фото: _larisa_guzeeva_/instagram.com

Телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева решила самосовершенствоваться. Этот опыт она планирует передать будущим внукам.

Я буду подавать только хороший пример детям своим и будущим внукам. Надеюсь, дождусь их, — отметила актриса.

При этом Гузеева не скрывает, что не будет классической бабушкой. Она собирается и дальше большую часть своего времени проводить на работе.

Я детям сказала, что, когда будут внуки — приезжать ко мне строго в выходные на часок, чтоб все были сытые, а памперсы чистые. Внуки — не моя это история, я этого не понимаю. Детей я родила поздно, так как мама очень переживала, — призналась звезда.

Она добавила, что сама в детстве была ужасно ленивой. За неё всё делала мать. Уже будучи взрослой, она всему научилась. Нет смысла заставлять детей что-то делать. Они впитывают всю информацию и поведение, смотря на родственником, передаёт StarHit.

Как ранее писал NEWS.ru, популярная телеведущая Лера Кудрявцева недавно перестала скрывать тот факт, что она стала бабушкой. Она решила показать трогательные фотографии своих наследников.

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