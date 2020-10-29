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Кудрявцева показала первое занятие дочки в балетной школе

15:30, 29 октября 2020
Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева показала пару фрагментов первого занятия своей маленькой дочки Маши в балетной школе.

На кадрах, репост которых звезда сделала в сторис своего Instagram, видно, как девочка занимается в юбке-пачке и специальном купальнике. Сначала двухлетняя Маша вместе с учительницей исполняет тарантеллу, а потом тренирует растяжку. Педагог отмечает, что уже на первом занятии ребёнок Кудрявцевой проявляет немалый интерес к происходящему.

Тянемся на шпагатик, — подписали видео с занятия сотрудники школы.

Как ранее передавал NEWS.ru, Кудрявцева прокомментировала обвинения продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина о том, что якобы она задолжала большую сумму денег суррогатной матери.

По её словам, она ничуть не расстраивается из-за слов продюсера, напротив, сложившаяся ситуация вызывает только смех.

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