Кудрявцева показала первое занятие дочки в балетной школе

https://static.news.ru/photo/cae4c75e-19e2-11eb-8b91-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева показала пару фрагментов первого занятия своей маленькой дочки Маши в балетной школе.

На кадрах, репост которых звезда сделала в сторис своего Instagram, видно, как девочка занимается в юбке-пачке и специальном купальнике. Сначала двухлетняя Маша вместе с учительницей исполняет тарантеллу, а потом тренирует растяжку. Педагог отмечает, что уже на первом занятии ребёнок Кудрявцевой проявляет немалый интерес к происходящему.

Тянемся на шпагатик, — подписали видео с занятия сотрудники школы.

Как ранее передавал NEWS.ru, Кудрявцева прокомментировала обвинения продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина о том, что якобы она задолжала большую сумму денег суррогатной матери.

По её словам, она ничуть не расстраивается из-за слов продюсера, напротив, сложившаяся ситуация вызывает только смех.