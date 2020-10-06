Кудрявцева ответила на обвинения Разина в обмане суррогатной матери

https://static.news.ru/photo/d36d79be-07c4-11eb-a44a-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала обвинения продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина.

Зачем ему это? Чтобы о нём вспомнили. И всё печатали, обсуждали, — отметила Кудрявцева, слова которой приводят «Невские новости».

По её словам, она ничуть не расстраивается из-за слов продюсера, напротив, сложившаяся ситуация вызывает только смех.

Некоторое время назад Разин заявил, что ребёнок Кудрявцевой Жан не является сыном бывшего мужа телеведущей Сергея Ленюка. Продюсер подчеркнул необходимость проведения генетической экспертизы. Кроме того, Разин сообщил, что младшая дочь Кудрявцевой родилась от суррогатной матери, которой телеведущая задолжала $20 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что Лера Кудрявцева дала интервью Ксении Собчак для её YouTube-канала и показала свою огромную квартиру в центре Москвы. Однако роскошный, по её мнению, интерьер не нашёл положительного отклика у зрителей. Многие назвали это цыганщиной и обвинили звезду в отсутствии вкуса.

Квартира Кудрявцевой находится на улице Красная Пресня на 12-м этаже новостройки, её площадь составляет 115 кв. метров.