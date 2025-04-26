Критика парада Победы, оскорбление россиян, СВО: куда пропал Юрий Шевчук

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Юрий Шевчук

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук недавно обвинил россиян в «раболепии». Что он сказал, как музыкант критиковал парад Победы, что говорит об СВО, когда у него был инфаркт, куда пропал Юрий Шевчук?

Как Шевчук обвинил россиян в «раболепии»

Шевчук обвинил россиян в «раболепии» в ходе концерта группы «ДДТ» в Берлине.

«Кто чем Родину считает. Я, например… Моя Родина — не начальство. Совершенно начальство. Это раболепие, я думаю, пройдет. Я надеюсь, что мы излечимся от этого всего происходящего», — сказал Шевчук.

Он добавил, что его музыкальный коллектив «пытается заслужить» звание человека. Шевчук подчеркнул, что его песни стали символом России, которые будут жить в истории, даже когда его не станет.

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Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что Шевчук ставит крест на своей карьере, делая подобные заявления.

«На самом деле, не знаю, на что надеется Юрий Шевчук. Он обрубает реально себе все возможные каналы заработка, возвращение в Россию, успешную концертную гастрольную деятельность. Сам ставит крест, обвиняя россиян в раболепии. То есть как [Алла] Пугачева (народная артистка СССР. — NEWS.ru) говорила о том, что россияне — рабы», — отметил Рудченко.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Юрий Шевчук

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в свою очередь посчитал, что лидера «ДДТ» необходимо проверить на зарубежное финансирование и в случае его обнаружения признать иностранным агентом.

«На прошедшем в Берлине концерте лидер рок-группы „ДДТ“ Юрий Шевчук позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии. Мы призываем Генпрокуратуру, СК РФ, Минюст проверить Юрия Шевчука», — подчеркнул Резяпов.

Что Шевчук говорил о параде Победы

Шевчук говорил, что память о войне не должна превращаться в милитаристское шоу. Как отметил музыкант, «парады — это не самое лучшее напоминание о войне». По его мнению, «война — это грязь, кровь и смерть, а не блестящие сапоги и танки».

«Вот сейчас прошел день Победы — святая дата для россиян и многих наших соседей, ведь страну всем миром спасали. Но опять много дури: „Можем повторить!“ Вся эта бесовщина… Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей ? Врезаться в рай? Настоящих фронтовиков, как мой отец, наши деды, которые могли бы сказать этим недалеким политтехнологам и диванным воякам: „Опомнитесь, что вы несете?“, — уже почти не осталось. А деды знали, какая это была вселенского масштаба трагедия. Да, мы победили, но какой ценой?» — сетовал музыкант.

Как Шевчук отреагировал на СВО

Шевчук выразил мнение о специальной военной операции на концерте в Уфе в мае 2022 года. Он заявил, что «гибнет молодость России и Украины, гибнут старики, женщины и дети».

После этих слов на рокера составили административный протокол, а позднее Советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным в публичной дискредитации российской армии. Лидеру «ДДТ» назначили административный штраф в размере 50 тыс. рублей.

Когда у Шевчука был инфаркт

9 октября 2023 года на официальном сайте музыканта появилось сообщении о переносе концерта «ДДТ» в Тель-Авиве. В качестве причины называлось состояние здоровья музыканта.

«Группа „ДДТ“ вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года», — говорилось в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куда пропал Юрий Шевчук, где сейчас

Группа «ДДТ» не выступает с концертами в России в последние годы. Однако коллектив во главе с Шевчуком гастролирует по другим странам.

На сайте группы представлена обширная концертная программа. Так, 29 апреля «ДДТ» выступят в Майами. В начале мая коллектив приедет в Нью-Йорк, Торонто и Вашингтон. 11–24 мая выступления запланированы в Чикаго, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

17 августа «ДДТ» собираются выступить в Риге, 21 августа — в казахстанском Конаеве, 26 августа — в Кишиневе, 29 ноября — в Стамбуле.

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