Крид оценил шансы Тимати влюбиться на шоу «Холостяк»

Певец Егор Крид высказался об участии своего друга Тимати в шоу «Холостяк», героем которого он уже был в прошлом сезоне.
По его мнению, у рэпера есть шанс найти среди участниц свою возлюбленную.
Хотя мой опыт показывает, что нет, — поделился артист в эфире программы «Вечерний Ургант».
При этом он отметил, что все его бывшие девушки «всегда удачно выходят замуж» или находят себе богатых поклонников.
Сам Крид больше не хочет принимать участие в романтических проектах. Сейчас он отдаёт предпочтение творческим шоу.
Как писал NEWS.ru, ранее Иван Ургант посмеялся над голыми моделями в Дубае и в своём стиле выдвинул версии их появления на балконе. По мнению шоумена, в отеле проходили съёмки шоу «Холостяк» во главе с рэпером Тимати.
«Холостяка» с Тимати зрители окрестили шоу двойников его бывших жён. Все 15 участниц, которые добиваются расположения рэпера, как две капли воды похожи на Алёну Шишкову и Анастасию Решетову. Музыканту по нраву девушки модельной внешности, так что все участницы имеют отношение к модельному бизнесу, все ведут блоги в Instagram.
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