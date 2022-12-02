«КП»: счета Максима Галкина заблокировали в России

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

«Комсомольская правда» со ссылкой на своего осведомителя сообщила о блокировке счетов в России признанного иноагентом Максима Галкина. По словам неназванного налоговика, артиста давно подозревали налоговые органы в том, что у него имелись доходы, с которых он не платил налоги.

Его, что называется, «пасли» давно, проверяли его счета, связи. Насколько знаю, были получены сведения в рамках оперативных проверок, что через аффилированные компании он мог выводить средства за рубеж на счета подставных фирм, — рассказал собеседник издания, добавив, что вывод денег, с которых не уплачены налоги, за границу попадает под уголовную ответственность.

Налоговик предположил, что если бы пятый муж Аллы Пугачевой спешно не уехал в Израиль, у него возникли бы проблемы.

Насколько я слышал, его российские счета заблокировали, деньги там подвисли, но за рубеж он вывел столько, что хватит внукам, — цитирует газета слова своего информатора.

Налоговик уверен, что среди банковских переводов, связанных с Галкиным, были и поступления с Украины. Иначе, считает собеседник издания, его бы не признали иноагентом.

Переводы не напрямую на счет Галкина, а через партнерские компании. Сам он опроверг получение денег с Украины, что понятно: это же как дамоклов меч. Он все будет отрицать. Но просто так его не сделали бы иноагентом, — считает налоговик.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков выразил мнение, что уехавших из России и критикующих СВО звёзд отечественного шоу-бизнеса необходимо «наказать рублём». По его мнению, предавшие Россию артисты должны быть лишены всяческой возможности заработков в стране.