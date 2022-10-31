«Наказать рублём»: политолог предложил лишить заработков предавших РФ звёзд Политолог Марков предложил наказать предавших Россию звёзд шоу-бизнеса лишением заработков в РФ

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Уехавших из России и критикующих СВО звёзд отечественного шоу-бизнеса необходимо «наказать рублём», сказал директор Института политических исследований Сергей Марков «Народным Новостям». По его мнению, предавшие Россию артисты должны быть лишены всяческой возможности заработков в стране.

По мнению Маркова, финансирование таких звёзд с территории России должно быть минимизировано. В частности, по его словам, они не должны никоим образом присутствовать в отечественном шоу-бизнесе после отъезда из страны.

Не нужно проводить конфискации, но из продажи стоит убрать то, на чём такие артисты зарабатывают в России, чтобы им не шли никакие деньги. Это важная составляющая. Тот, кто не поддерживает армию России, борющуюся против преступного режима на Украине, не имеет права считаться человеком гуманистических убеждений, он предатель, — сказал Марков.

Среди артистов, которые раскритиковали действия России на Украине и уехали из страны, находятся Чулпан Хаматова, Алла Пугачёва, Андрей Макаревич, Максим Галкин и другие.

24 октября известная российская певица Лолита Милявская призвала россиян не критиковать тех, кто покинул страну. В частности, она попросила публику перестать травить уехавшую в Израиль Аллу Пугачёву, о чем и заявила в передаче «Однажды...» на телеканале НТВ.