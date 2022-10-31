Уехавших из России и критикующих СВО звёзд отечественного шоу-бизнеса необходимо «наказать рублём», сказал директор Института политических исследований Сергей Марков «Народным Новостям». По его мнению, предавшие Россию артисты должны быть лишены всяческой возможности заработков в стране.

По мнению Маркова, финансирование таких звёзд с территории России должно быть минимизировано. В частности, по его словам, они не должны никоим образом присутствовать в отечественном шоу-бизнесе после отъезда из страны.

Не нужно проводить конфискации, но из продажи стоит убрать то, на чём такие артисты зарабатывают в России, чтобы им не шли никакие деньги. Это важная составляющая. Тот, кто не поддерживает армию России, борющуюся против преступного режима на Украине, не имеет права считаться человеком гуманистических убеждений, он предатель,сказал Марков.

Среди артистов, которые раскритиковали действия России на Украине и уехали из страны, находятся Чулпан Хаматова, Алла Пугачёва, Андрей Макаревич, Максим Галкин и другие.

24 октября известная российская певица Лолита Милявская призвала россиян не критиковать тех, кто покинул страну. В частности, она попросила публику перестать травить уехавшую в Израиль Аллу Пугачёву, о чем и заявила в передаче «Однажды...» на телеканале НТВ.