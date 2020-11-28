Костенко ответила на щекотливые вопросы о мужской измене

https://static.news.ru/photo/4111c100-317d-11eb-9ad8-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Костенко Фото: kostenko.94/instagram.com

26-летняя модель и ведущая Анастасия Костенко продолжает рассказывать в социальных сетях о своей личной жизни с футболистом Дмитрием Тарасовым. Недавно подписчики задали девушке щекотливые вопросы о мужской измене.

Поклонница поинтересовалась у телеведущей, стоит ли начинать отношения, если «все мужчины изменяют».

Скажем так: не всем, — лаконично ответила Костенко.

Затем у неё спросили, что она будет делать, если её супруг уйдёт к другой. Модель не стала рассуждать на эту тему, пожелав подписчику счастья и добра.

Костенко продолжает сталкиваться с хейтерами, которые считают, что она увела Тарасова у певицы Ольги Бузовой. Дело в том, что футболист начал встречаться с моделью практически сразу после развода. Фанаты Бузовой считают, что спортсмен стал изменять девушке ещё до официального расторжения брака и теперь периодически донимают новую супругу футболиста.

Сама Костенко считает хейтеров своими главными поклонниками, которые мотивируют её развиваться и двигаться дальше.

Это тоже люди, которым просто нужно больше любви, — подчеркнула телеведущая.

Как писал NEWS.ru, ранее Костенко затравили за работу на телевидении. Зрителям не понравилась, как девушка провела программу о хоккее «Ак Барс Шоу» на казанском телевидении. Фанаты «Ак Барса» посчитали, что модель не может связать двух слов и удивились, почему именно её взяли вести шоу.