Звёзды зарубежного и российского шоу-бизнеса отменили ближайшие выступления из-за эпидемии коронавируса. Многие из них решили самоизолироваться дома. Особенно актуальным карантин оказался для знаменитостей «в возрасте» — например, 71-летнего актёра Арнольда Шварценеггера и 61-летней певицы Мадонны. Но видеться с поклонниками меньше они не стали. Правда, это общение проходит уже в онлайн-формате. Чем ещё занимаются звёзды на самоизоляции, и все ли проводят её дома, смотрите в материале NEWS.ru.