«Конечно же, Мари»: поклонники рассекретили имя возлюбленной Давы Поклонники заподозрили блогера Даву в романе с певицей Мари Краймбрери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мари Краймбрери

Поклонники 30-летнего блогера Давы (Давида Манукяна) в комментариях в его блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) предположили, что он встречается с 31-летней певицей Мари Краймбрери (Мариной Жадан). По мнению зрителей, в последние недели пара делилась похожими снимками и видео с острова Маврикий. Комментаторы также отметили, что оба артиста начали одновременно писать в своих аккаунтах о любви.

Молодцы, понятно, с кем он, конечно же, это Мари. Очень круто если Мари с Давидом, очень красивая пара! — выразила свое мнение подписчица Наталья.

Подписчик Олеандро отметил, что наконец-то получил ответ на вопрос, с кем Краймбрери проводит новогодние каникулы. Зрительница Марина Орлова сообщила, что «вычислила» Мари по маникюру на фото. Пользовательница Катрин Голд предположила, что Краймбрери достойна кого-то лучшего, чем Манукян.

Дава Бузову уже не лайкает. Теперь уже только Марину. Вы достойны друг друга, — подчеркнул подписчик с ником L86.

Ранее Манукян сообщил, что вместе с другими российскими туристами находится на затопленном острове Маврикий, на который обрушился ураган «Белал». По его словам, два дня они жили «как в аду». Дава предположил, что сотрудники отеля знали о приближающемся циклоне, но не предупредили туристов, чтобы не потерять деньги.