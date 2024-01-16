«Два дня как в аду»: Дава рассказал об урагане на Маврикии Блогер Манукян рассказал, что Маврикий полностью затопило во время урагана

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Блогер Давид Манукян, известный как Дава, в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что вместе с другими российскими туристами находится на затопленном острове Маврикий, на который обрушился ураган «Белал». По его словам, два дня они жили «как в аду». Дава предположил, что сотрудники отеля знали о приближающемся циклоне, но не предупредили туристов, чтобы не потерять деньги.

Наш остров полностью затопило. Два дня мы жили как в аду. Впервые столкнулся с таким, бежать было некуда. Отели знали о циклоне, но, чтобы не потерять деньги, ни о чем нас не предупредили. Так мы попали в сильный циклон. Мы хотели экстренно уехать, не удалось, так как все дороги тоже были затоплены. По этой причине несколько дней были не на связи, — рассказал Манукян.

Ранее блогерша Мария Погребняк сообщила, что оказалась в эпицентре разрушительного урагана на острове Маврикий в Индийском океане. По ее словам, из-за чрезвычайной ситуации в регионе ввели комендантский час. Погребняк поделилась кадрами сильного шторма, снятыми из окна дома.

До этого сообщалось, что почти 300 российских туристов застряли в Порт-Луи на Маврикии, где бушует мощный ураган. На небольшом острове в Индийском океане недалеко от Мадагаскара идут сильные ливни, а ветер достигает 200 км/ч. Высота волн достигает восьми метров, автомобили утопают прямо на улицах. В регионе объявлен «фиолетовый» уровень тревоги из-за урагана третьей категории. В таком случае прекращается работа аэропорта и почти всех магазинов, также запрещены перемещения без всякой необходимости.