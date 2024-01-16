Мария Погребняк оказалась в эпицентре урагана «Белал» на Маврикии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Погребняк

Российская блогерша Мария Погребняк сообщила в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что оказалась в эпицентре разрушительного урагана «Белал» на острове Маврикий в Индийском океане. По ее сообщению, из-за чрезвычайной ситуации в регионе ввели комендантский час. Погребняк поделилась кадрами сильного шторма, снятыми из окна дома.

У нас введен комендантский час из-за разрушительного циклона, — написала Погребняк в блоге.

Помимо Погребняк, на Маврикии сейчас могут находиться около одной тысячи российских туристов, передает «Интерфакс». По данным агентства, сейчас «Белал» не представляет угрозы для населения, однако жителям советуют оставаться в безопасных местах из-за угрозы, связанной с сильным ветром, наличием больших волн и наводнением.

Ранее сообщалось, что почти 300 российских туристов застряли в Порт-Луи на Маврикии, где бушует мощный ураган. На небольшом острове в Индийском океане недалеко от Мадагаскара идут сильные ливни, а ветер достигает 200 км/ч. Высота волн достигает восьми метров, автомобили утопают прямо на улицах. В регионе объявлен «фиолетовый» уровень тревоги из-за урагана третьей категории. В таком случае прекращается работа аэропорта и почти всех магазинов, также запрещены перемещения без всякой необходимости.