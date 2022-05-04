Концерты Сабурова отменили в Казахстане после скандала в США

Нурлан Сабуров / Фото nurlan_saburov/vk.com

Тур Нурлана Сабурова «Принципы», запланированный в Казахстане, перенесён на осень. В гастрольный график входили Актау, Атырау, Актобе, Нур-Султан, Петропавловск, Кокшетау, Караганда, Алма-Ата, Усть-Каменогорск и Семей, сообщает StarHit.

Сам артист уточнил, что выступления отменены временно и по «не зависящим от него обстоятельствам».

Тур по Казахстану перенесён на октябрь — ноябрь 2022 года. Все ранее купленные билеты будут действительны на новые даты концертов. Анонс перенесённых дат, а также новых городов тура будет опубликован на сайте в ближайшее время, — говорится на странице комика.

Концерта Сабурова были отменены в США после пары скандалов, случившихся во время выступления артиста. В одном из городов юмориста спросили о его отношении к событиям на Украине, на что он не стал отвечать, сославшись на безопасность.

А в Чикаго на сцену к Сабурову выбежала художница и активистка Юлия Косивчук в белом платье с красными пятнами, символизирующими кровавые раны. Сабуров умудрился неудачно пошутить, после чего на него обрушилась волна хейта. Многие обвинили артиста в грубости.

Ранее концерты комика Нурлана Сабурова, запланированные в Израиле до начала мая, отменили после скандала на выступлении артиста в США. На фоне событий на Украине артист столкнулся с агрессивной реакцией публики и не смог ей противостоять.