Концерты комика Сабурова отменили в Израиле после скандала в США

Концерты комика Нурлана Сабурова, запланированные в Израиле до начала мая, отменили после скандала на выступлении артиста в США. На фоне событий на Украине артист столкнулся с агрессивной реакцией публики и не смог ей противостоять, пишет StarHit.

Во время турне по США комику приходилось в каждом городе сталкиваться с недружелюбной ситуацией. В Лос-Анджелесе артисту стали задавать неудобные вопросы, а в другом городе к нему на сцену выбежала женщина в окровавленном платье. Комик пытался отшутиться фразой про месячные, но после этого в соцсетях разразился новый скандал. В итоге организаторы отметили израильский тур Сабурова.

По словам организаторов концерта, после инцидента в США часть общества выступила против гастролей Сабурова в Израиле. И в то же время на его концерты купили билеты порядка двух тысяч русскоязычных жителей.

Мы не можем бездейственно наблюдать, как зреет конфликт, вызванный приездом комика. Мы не можем допустить насилие и чтобы кто-то пострадал на мероприятии, характер которого подразумевался как исключительно развлекательный, — пояснили отмену тура организаторы в интервью изданию.

Сам артист пока хранит молчание по этому поводу. Свои соцсети он не обновлял с декабря. Но это не мешает пристально наблюдать за артистом пользователям и коллегам, последние проходятся по Сабурову, не стесняясь в выражениях.

Михаил Шахназаров напрямую обвинил комика в трусости, припомнив, как тот обратился к зрителю в Штатах, требовавшему высказаться о событиях на Украине, «братан».

Для тебя не братаны те пацаны, которые свои жизни кладут? Для тебя братан тот, кто опускает сейчас в Штатах? Вот оно, лицо нашего телевидения — Нурлан Сабуров. И он приедет обратно, будет говорить: «Ну, ребята, на меня надавили». Был бы мужиком, встал бы, положил микрофон и ушёл со сцены. А так — дешёвка! — считает писатель.

Шахназаров сетует, что Сабуров вернётся домой и будет выступать, как ни в чём не бывало, а «масса талантливых ребят окажется за бортом».

Ранее сообщалось, что шоу комика Нурлана Сабурова после неудачной шутки отменили в Чикаго. Властям города не понравилось, как стендапер пытался сгладить ситуацию, когда украинка в белом платье с «кровавыми пятнами» пыталась сорвать концерт своими антироссийскими лозунгами.