Команда певицы Марины Хлебниковой рассказала о её состоянии после пожара

Представители пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой рассказали о её состоянии. Они отметили, что восстановление будет не быстрым, но в настоящее время она дышит самостоятельно. Об этом сказано на официальной странице исполнительницы в Instagram.

По поводу состояния Марины Арнольдовны скажем основные тезисы: Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым, — сказано в сообщении.

Представители Хлебниковой также обратились к журналистам с призывом уважать право певицы на частную жизнь. По их словам, никого, кроме близких, к исполнительнице не пускают. При этом людей призвали не доверять информации в СМИ, так как никто не знает об истинном состоянии Хлебниковой, кроме родных.

Ранее певица Наталья Штурм, которая опубликовала пост в поддержку пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой, поделилась воспоминанием о том, как она получила сильные ожоги в США. По её словам, это произошло, когда женщина каталась на мотоцикле. Из-за высокой температуры выхлопной трубы одежда расплавилась и прилипла к коже ноги.