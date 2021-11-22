«Я орала»: Штурм сравнила свой ожог с ситуацией у Хлебниковой

Певица Наталья Штурм, которая опубликовала пост в поддержку пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой, поделилась воспоминанием о том, как она получила сильные ожоги в США. По её словам, это произошло, когда женщина каталась на мотоцикле. Из-за высокой температуры выхлопной трубы одежда расплавилась и прилипла к коже ноги. Об этом она написала в своей странице в Instagram.
Мы отодрали (боль), потом мне посоветовали заклеить пластырем. Вернулась в Россию, пошла с мамой к хирургу, и он во время осмотра, не предупреждая, отодрал пластырь с уже зажившей болячкой... Я орала? Не то слово, — поделилась Штурм.
Она добавила, что врачи советуют ничем не накрывать место ожога, так как кожа таким образом заживёт быстрее.
Ранее хирург НИИ Склифосовского Игорь Шарипов сообщил, что пострадавшей в ходе пожара певице Марине Хлебниковой требуется плазма крови. У артистки, по словам врачей, наблюдается большая крово- и лимфопотеря.
Необходимая для лечения плазма будет проходить определённый контроль специалистами центра. При этом группа крови значения не имеет, так как необходимая для лечения плазма будет отфильтровываться.