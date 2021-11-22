«Я орала»: Штурм сравнила свой ожог с ситуацией у Хлебниковой

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Дочь умершего от коронавируса актёра Валерия Гаркалина Ника опровергла заявление телеведущей Ларисы Гузеева о том, что её отец якобы умер из-за того, что не прививался от COVID-19. Как пишет URA.RU, дочь артиста обвинила во лжи и продюсера Евгения Фридлянда, который ранее сказал, что Гаркалин купил фальшивый сертификат.

Отец был сторонником прививок, это факт, — сказала Ника Гаркалина. Она уточнила, что актёр привился летом двумя компонентами «Спутника V», а до этого вакцинировался «КовиВаком», но тогда у него не...