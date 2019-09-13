Американские певицы Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана дель Рей опубликовали в Сети клип на композицию Donʼt Call Me Angel («Не называй меня ангелом»). Песня является частью саундтрека к фильму «Ангелы Чарли».
В клипе звёзды шоу-бизнеса играют роли известных шпионок. Он не имеет выстроенного сюжета, однако видео за восемь часов посмотрели почти шесть миллионов раз и поставили уже миллион лайков, пишет «
Лента «Ангелы Чарли» от режиссёра Элизабет Бэнкс выйдет в России 14 ноября. Главные роли исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.
Ранее News.ru сообщал, что «прикольной нелепицей» назвал актёр Михаил Ефремов появившийся в Интернете трейлер «Ангелов Чарли», где лица героинь заменили на его анимированный портрет. Артист философски отнёсся к шутке, хотя и признался, что не понял причин её появления.