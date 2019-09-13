https://static.news.ru/photo/dbaaa348-d621-11e9-9b2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ariana Grande/youtube.com

Американские певицы Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана дель Рей опубликовали в Сети клип на композицию Donʼt Call Me Angel («Не называй меня ангелом»). Песня является частью саундтрека к фильму «Ангелы Чарли».

В клипе звёзды шоу-бизнеса играют роли известных шпионок. Он не имеет выстроенного сюжета, однако видео за восемь часов посмотрели почти шесть миллионов раз и поставили уже миллион лайков, пишет « Ридус ».

Лента «Ангелы Чарли» от режиссёра Элизабет Бэнкс выйдет в России 14 ноября. Главные роли исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

Ранее News.ru сообщал, что «прикольной нелепицей» назвал актёр Михаил Ефремов появившийся в Интернете трейлер «Ангелов Чарли», где лица героинь заменили на его анимированный портрет. Артист философски отнёсся к шутке, хотя и признался, что не понял причин её появления.