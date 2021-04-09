Киркоров рассказал о выборе номинантов на вылет в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/606a0ab0-9b51-11eb-b1e1-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Филипп Киркоров, председательствующий в жюри шоу «Маска» признался, насколько трудно ему выбирать номинантов на разоблачение. Шоу близится к финалу, самые сильные участники соревнуются за право победить в проекте и поэтому выкладываются на сцене во всю мощь.

В последнем выпуске зрителей вновь поразил блистательным выступлением в программе на телеканале НТВ Заяц, который в начале проекта выглядел довольно бледно на фоне Неваляшки и Крокодила. Удивил зрителей вокалом Лама, растрогал лирической композицией Носорог.

В номинацию на выбывание попали в последнем выпуске Носорог, Неваляшка и Белый Орёл. Жюри пришлось очень непросто выбрать того, кто снимет маску. Тем более что перед публикой оказался артист, имя которого ни разу не называлось за всё время съёмок проекта — Марк Тишман.

Теперь в шоу будут принимать участие шесть героев, каждому из которых председатель жюри выражал своё искреннее восхищение и был уверен, что именно этот персонаж пройдёт в финал.

Мы все носим маски, и приходит время, когда мы не можем снять их, не затронув собственной кожи. <...> Шоу «Маска» с каждым выпуском всё более трогательно и болезненно, — признался в Instagram король отечественной эстрады.

О том, что ей невероятно трудно сделать выбор между участниками, ранее говорила и Валерия. А Регина Тодоренко в одном из выпусков и вовсе доверилась жребию, подкинув монетку и выбрав маску на разоблачение.

При этом судьи и организаторы шоу не раз подчёркивали, что выбирают героев по собственным ощущениям, а не по заранее написанному сценарию или сговору.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерия ответила зрителям, критикующим её за разоблачение Белого Орла на шоу «Маска» на телеканале НТВ . Голос певицы оказался решающим в выборе номинанта на вылет.