Киркоров признался, что является настоящим отцом дочери Хилькевич

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский шоумен Филипп Киркоров подтвердил информацию, что младшая дочь актрисы Анны Хилькевич была рождена от него. Об этом он рассказал в эфире шоу «Ты не поверишь» на НТВ. По его мнению, общественность должна порадоваться такой новости.

В этом нет ничего плохого. Если в мире будет больше красивых людей, от этого всем только станет лучше. У Ани родился ребенок, похожий на артиста. Для меня это светлая и прекрасная новость, — заявил Киркоров.

Сама Хилькевич призналась, что часто слышала о причастности артиста к рождению ее дочери, однако она отрицает эту информацию. По словам актрисы, она всего несколько раз пересекалась с Киркоровым в разных проектах, и у них не было половой близости. Ранее она уже высказывалась на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) по этой теме.

Ребят, как вам эта дичь в головы-то приходит? Может вы просто не на своём месте работаете? И как верить после этого прессе, — недоумевает Хилькевич.

Ранее российский музыкант Бари Алибасов рассказал о своем воссоединении с бывшей супругой — 83-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Несмотря на громкий бракоразводный процесс, сейчас они живут счастливо, заявил создатель группы «На-На».