Киркоров хотел покончить с собой после расставания с Пугачёвой

После развода Филиппа Киркорова и Аллы Пугачёвой в 2005 году певец так сильно переживал, что Примадонна опасалась, что он наложит на себя руки. При этом она сама в тот момент уже строила отношения с Максимом Галкиным, сообщает НТВ.
Бывшая домработница Пугачёвой Людмила Дороднова призналась, что артистка не переживала о расставании с Киркоровым и быстро переключила своё внимание на Максима Галкина.
Её слова подтвердил гитарист Александр Левшин, он рассказал, что Галкин быстро расположил к себе Аллу Борисовну. Киркоров тем временем подумывал свести счёты с жизнью.
Он писал письма, рвал на себе волосы, обещал покончить с собой, уехать за границу... И Алла, кстати, когда мы сидели на Истре и Филя посылал ей письма, она читала и плакала, она за него переживала: «Ой, ребят, надо за ним последить, чтобы он там не наложил на себя руки», — рассказал Левшин в интервью телеканалу.
Он уверяет, что Киркоров до сих пор большой ребёнок — «очень непосредственный, чистый такой парень внутри».
Экс-помощница Пугачёвой уверяет, что Киркоров до сих пор надеется, что певица расстанется с Галкиным и ему удастся вернуть супругу.
Российской певице Алле Пугачёвой 15 апреля исполнилось 72 года. Поклонники не устают восхищаться её талантом и стилем, а также красотой и привлекательностью. На счету у артистки пять браков и несколько бурных романов. Вспоминаем о главных мужчинах в жизни Пугачёвой.