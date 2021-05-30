Киркоров хотел покончить с собой после расставания с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/0998fe0e-c189-11eb-b078-96000091f725_660.jpg Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / globallookpress

После развода Филиппа Киркорова и Аллы Пугачёвой в 2005 году певец так сильно переживал, что Примадонна опасалась, что он наложит на себя руки. При этом она сама в тот момент уже строила отношения с Максимом Галкиным, сообщает НТВ.

Бывшая домработница Пугачёвой Людмила Дороднова призналась, что артистка не переживала о расставании с Киркоровым и быстро переключила своё внимание на Максима Галкина.

Её слова подтвердил гитарист Александр Левшин, он рассказал, что Галкин быстро расположил к себе Аллу Борисовну. Киркоров тем временем подумывал свести счёты с жизнью.

Он писал письма, рвал на себе волосы, обещал покончить с собой, уехать за границу... И Алла, кстати, когда мы сидели на Истре и Филя посылал ей письма, она читала и плакала, она за него переживала: «Ой, ребят, надо за ним последить, чтобы он там не наложил на себя руки», — рассказал Левшин в интервью телеканалу.

Он уверяет, что Киркоров до сих пор большой ребёнок — «очень непосредственный, чистый такой парень внутри».

Экс-помощница Пугачёвой уверяет, что Киркоров до сих пор надеется, что певица расстанется с Галкиным и ему удастся вернуть супругу.

Российской певице Алле Пугачёвой 15 апреля исполнилось 72 года. Поклонники не устают восхищаться её талантом и стилем, а также красотой и привлекательностью. На счету у артистки пять браков и несколько бурных романов. Вспоминаем о главных мужчинах в жизни Пугачёвой.