Кирилл Кяро будет вести цикл программ о психических расстройствах

Актёр Кирилл Кяро / Фото vk.com/actor_kirill_kyaro

Актёр Кирилл Кяро будет ведущим цикла программы «ПСИХО» о наиболее распространённых психических заболеваниях. В рамках программы эксперты помогут реальным пациентам, столкнувшимся с психологическими проблемами, пишет «Газета.Ru».

Чтобы помочь близкому человеку, который столкнулся с проблемой психического расстройства, крайне важно корректно и правильно себя вести, вооружившись проверенной информацией. Получение новостей о диагнозе может выбить из колеи, важно не растеряться, пережить страх и взяться за изучение особенностей заболевания, — подчеркнул Кяро.

В рамках программы реальные пациенты с проблемами психики расскажут о своих диагнозах и методах лечения. В то время как специалисты и ведущий постараются помочь гостям передачи.

Премьера «ПСИХО» состоится на телеканале «Доктор» 21 мая. Первый выпуск шоу будет посвящён депрессии. Последующие выпуски расскажут о деменции, пограничном расстройстве личности, шизофрении и других заболеваниях.

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