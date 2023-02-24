«Кидается какашками»: продюсер предсказал крах карьеры Галкина Продюсер Борисов заявил, что критикующий Россию Галкин скоро надоест западным зрителям

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин, архивное фото

Внесенный Минюстом РФ в список иноагентов Максим Галкин сейчас считается «хайповым на Западе» и его концерты собирают аншлаги, рассказал NEWS.ru продюсер Юрий Борисов, организующий гастроли артистов в России и за границей. Однако, как считает Борисов, карьеру Галкина в недалеком будущем может ждать крах, так как «его программа построена на попытках высмеять Россию и ее политических лидеров», а это «европейскому зрителю скоро надоест». Борисов сравнил Галкина с «дрессированной обезьянкой, которая кидается какашками в своих бывших соотечественников».

Сейчас мои знакомые западные продюсеры радуются: Галкин собирает аншлаги. Но его программа построена на попытках высмеять Россию и ее политических лидеров. Пока западному зрителю нравится, как Галкин, словно дрессированная обезьянка, кидается какашками в своих бывших соотечественников. Но скоро европейской публике это надоест. И что Галкин даст дальше? — задался вопросом Юрий Борисов.

Продюсер предположил, что «пока не сошел хайп, Галкин просто решил срубить денег по максимуму». По мнению Борисова, дальше артиста «ждут выступления на корпоративах у уехавших олигархов».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что уехавшие из России после начала специальной военной операции РФ на Украине деятели культуры «потеряли всё» на родине. По словам парламентария, при этом звезды «ничего не нашли за границей», так как «материальные блага имеют свойство заканчиваться», а уважение поклонников «уже утрачено».