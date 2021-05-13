Рэп-группа «Ирина Кайратовна» рассказала Дудю о проблемах Казахстана

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Российский журналист Юрий Дудь опубликовал на своём YouTube-канале «ВДудь» новое интервью. Героями шоу стала рэп-группа из Казахстана «Ирина Кайратовна». Музыканты рассказали блогеру о Казахстане и нравами республики, как гастролировали с тремя треками до выпуска дебютной пластинки и как проходят выступления в стране с населением 19 млн человек.

Кроме того, рэперы объяснили, почему жителям Казахстана обязательно смотреть «Бората» и почему коллектив не очень любят госорганы. Также, исполнители обсудили политическое устройство Казахстана, телеведущего Владимира Соловьёва, цензуру, заработки.

Одним из предыдущих героев «ВДудя» стал российско-бразильский художник-акционист Фёдор Павлов-Андреевич. Съёмки прошли в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Они обсудили современное искусство, уход Павлова-Андреевича с телевидения, перфоманс «Подкидыш» (2003 год), цензуру, расизм в Бразилии, каминг-аут Павлова-Андреевича, политику в России, историю и многое другое.

Ранее сообщалось, что возглавляемая дочерью известного консервативного сенатора Елены Мизулиной Лига безопасного интернета направила обращение в Главное управление МВД по контролю за оборотом наркотиков. Силовиков просят проверить одну из программ журналиста Юрия Дудя «на предмет пропаганды запрещённых веществ». Какой именно материал вызвал возмущение у борцов за чистоту онлайн-пространства, не раскрывалось.