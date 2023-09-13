Катя Лель узнала в найденных в Перу инопланетянах похитителей своих зубов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Катя Лель

Российская певица Катя Лель опознала в найденных в пещерах Перу телах инопланетян существ, которые похитили у нее зубы 30 лет назад, сообщает SHOT. Исполнительница рассказала, что представленные уфологом останки пришельцев очень похожи на тех, с которыми она общалась в 16-летнем возрасте.

Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество разных цивилизаций. Начинаем удивляться новым открытиям. Правду пора знать всем, — сообщила артистка.

Лель рассказала, что неоднократно контактировала с инопланетянами, а в 16 лет они украли у неё зубы и стерли память. По рассказам певицы, зубы пропали из ее рта без боли и крови.

Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда, — вспоминала певица.

Ранее уфолог и журналист Хайме Мауссан принес в мексиканский конгресс на слушания по НЛО мумифицированные останки существ. По словам мужчины, «тела пришельцев» обнаружили на раскопках в перуанских пещерах.

Позднее член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Александр Панчин назвал подделками показанные в Мексике мумии пришельцев. По его словам, подобные находки должны сначала публиковаться в профильных научных журналах с подробным описанием методологии, и только потом предъявляться депутатам как некий факт, так можно исключить ошибки и некорректные интерпретации данных.