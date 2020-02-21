https://static.news.ru/photo/36ddf186-54e2-11ea-bc0c-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Гордон Фото: katyagordon/instagram.com

Ведущая Екатерина Гордон негативно отреагировала на новость о том, что певица Валерия создаст свою партию и примет участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

Она отметила, что у артистки нет таланта и гражданской позиции. Она «вечный хорошист», который никому не интересен.

Валерия — это не человек с позицией, это или артист продюсера Шульгина, или артист продюсера Пригожина. У Шульгина был вкус, у Пригожина связи. Никто не заметит, если она уйдёт на пенсию или не уйдёт. Человек без возраста, позиции, проблем, эмоций. Человек, не вызывающий негатива или позитива, — считает светская львица.

По словам Гордон, она обращалась к певице за помощью, потому что та тоже страда от рукоприкладства со стороны любимого человека. Однако Валерия оказалась безучастным собеседником, который никак не проявил себя.

Как писал NEWS.ru, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение в своём Instagram-аккаунте. Он посвятил его политической партии певицы Валерии «Сильные женщины».