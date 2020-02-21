https://static.news.ru/photo/7d493166-54de-11ea-80b5-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение в своём Instagram-аккаунте. Он посвятил его политической партии певицы Валерии «Сильные женщины».

Где от стоп-крана здесь ключи?/Боюсь во веки не отмоюсь./Чего-то рано заскочил,/Я в этот сумасшедший поезд./Но раз запрыгнул на подножку,/Чего уж, так и буду резким,/Придется двигать понемножку,/Как вижу, дерзкую повестку./При общей вере в суеверия,/От счастья мог бы, чуть не плача,/Перекрестясь, а как иначе,/Вступить бы в партию Валерии./Вот это был бы вам скандал,/Для обсуждении разных вещи./Но поспешил и опоздал,/Не став членом «сильных женщин», — написал музыкант.

Ранее музыкант удалил несколько стихов из своего аккаунта. В них он критиковал российского президента Владимира Путина.

Как писал NEWS.ru, Сергей Шнуров вступил в ряды петербургского отделения Партии Роста 20 февраля 2020 года. В организации лидера группы «Ленинград» назвали умным и сознательным.