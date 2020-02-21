https://static.news.ru/photo/69e51b08-54a7-11ea-82bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампредседателя Партии Роста Сергей Дёмин дал оценку Сергею Шнурову. Он также подчеркнул, что очень рад вступлению музыканта в объединение.

По мнению политика, Шнуров является умным и сознательным человеком. Все скандальные проявления лидера группы «Ленинград» всего лишь стремление к эпатажу.

Понятно, что у Шнурова есть сценический образ, но есть ещё и человек сам по себе. Мы в партию приглашаем человека, а не его сценический образ, — цитирует Дёмина «ПолитЭксперт».

Также он добавил, что Шнуров неплохо разбирается в экономике, а его выбор партии демонстрирует близость личных интересов к организации.

NEWS.ru писал ранее, что после вступления лидера группы «Ленинград» в Партию Роста из его Instagram-аккаунта пропали стихи с критикой российского президента Владимира Путина.