Зампредседателя Партии Роста Сергей Дёмин дал оценку Сергею Шнурову. Он также подчеркнул, что очень рад вступлению музыканта в объединение.
По мнению политика, Шнуров является умным и сознательным человеком. Все скандальные проявления лидера группы «Ленинград» всего лишь стремление к эпатажу.
Понятно, что у Шнурова есть сценический образ, но есть ещё и человек сам по себе. Мы в партию приглашаем человека, а не его сценический образ, —
цитируетДёмина «ПолитЭксперт».
Также он добавил, что Шнуров неплохо разбирается в экономике, а его выбор партии демонстрирует близость личных интересов к организации.
NEWS.ru писал ранее, что после вступления лидера группы «Ленинград» в Партию Роста из его Instagram-аккаунта пропали стихи с критикой российского президента Владимира Путина.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен