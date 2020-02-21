https://static.news.ru/photo/505b47e6-549f-11ea-a259-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из Instagram музыканта и общественного деятеля Сергея Шнурова исчезли посты со стихами, критикующими президента России Владимира Путина и пенсионную реформу. Произошло это после того, как лидер группировки «Ленинград» стал членом Партии роста.

Лидер группировки Ленинград почистил свои публикации до 10 октября 2018 года и избавился от постов со стихами о Путине, священнослужителях и чиновниках. Речь идёт о таких творениях Шнурова, как «Путина, конечно, жалко», «Вова как основа», посвящённое инаугурации российского лидера в мае 2018 года.

В июне того же года Шнуров в соцсети рассуждал, как россиянам будет трудно дотянуть до пенсии. Поводом стало заявление на тот момент премьер-министра Дмитрия Медведева о повышении пенсионного возраста. Сейчас в Instagram артиста найти его не получилось.

Стихотворение, посвящённое протоиерею Всеволоду Чаплину, обвинявшего Шнурова в том, что он много матерится и делает вещи, запрещённые в публичном пространстве, тоже пропало. В нём рок-звезда критиковал священников и чиновников.

Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля. Своё решение поэт объяснил тем, что россияне часто просят его разобраться в той или иной проблеме и этим буквально вынудили звезду начать политическую карьеру. Членство в партии Шнуров вновь прокомментировалв стихах.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Наталья Поклонская с иронией отреагировала на новость о том, что музыкант занялся политической карьерой и посвятила ему шуточное стихотворение.