Из Instagram музыканта и общественного деятеля Сергея Шнурова
Лидер группировки Ленинград почистил свои публикации до 10 октября 2018 года и избавился от постов со стихами о Путине, священнослужителях и чиновниках. Речь идёт о таких творениях Шнурова, как «Путина, конечно, жалко», «Вова как основа», посвящённое инаугурации российского лидера в мае 2018 года.
В июне того же года Шнуров в соцсети рассуждал, как россиянам будет трудно дотянуть до пенсии. Поводом стало заявление на тот момент премьер-министра Дмитрия Медведева о повышении пенсионного возраста. Сейчас в Instagram артиста найти его не получилось.
Стихотворение, посвящённое протоиерею Всеволоду Чаплину, обвинявшего Шнурова в том, что он много матерится и делает вещи, запрещённые в публичном пространстве, тоже пропало. В нём рок-звезда критиковал священников и чиновников.
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля. Своё решение поэт объяснил тем, что россияне часто просят его разобраться в той или иной проблеме и этим буквально вынудили звезду начать политическую карьеру. Членство в партии Шнуров вновь прокомментировалв стихах.
Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Наталья Поклонская с иронией отреагировала на новость о том, что музыкант занялся политической карьерой и посвятила ему шуточное стихотворение.
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