https://static.news.ru/photo/b4946bb4-53f7-11ea-acf7-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская с иронией отреагировала на новость о том, что музыкант Сергей Шнуров занялся политической карьерой, вступив в Партию Роста. Она посвятила ему шуточное стихотворение.

А теперь представьте: Шнуров — депутат, // И гремит с трибуны петербургский мат, — написала политик в своём Telegram-канале.

Кроме того, Поклонская намекнула, что у исполнителя проблемы с алкоголем. По её словам, он не найдёт любимый коньяк в буфете Государственной думы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский музыкант Сергей Шнуров, вступивший в ряды петербургского отделения Партии Роста, не сможет повторить успех президента Украины Владимира Зеленского, который пришёл в политику из шоу-бизнеса. Такое мнение высказал политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.