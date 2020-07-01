«Какой закат»: Галкин перепрыгал детей на батуте

https://static.news.ru/photo/06326ede-bc27-11ea-b0cd-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин с детьми Фото: maxgalkinru/instagram.com

Телеведущий Максим Галкин вернулся из трёхдневной командировки. Соскучившись по своим шестилетним наследникам Гарри и Лизе, юморист решил вспомнить детство и попрыгать на батуте. 44-летнему комику так понравилась эта забава, что он решил выложить кадры в Instagram.

На видео Галкин, то и дело подпрыгивая, снимает красивый закат и восхищается окружающей природой. Рядом слышны радостные возгласы его детей.

maxgalkinru/instagram.com

С Гарри и Лизой юморист он без тени смущения развлекается по полной. Юморист часто занимает их различными делами, они готовят, играют в футбол, танцуют и декламируют стихи.

В комментариях подписчики часто восхищаются звёздным семейством, называя детей милыми и очаровательными, а родителей — замечательными.

Максим Галкин стал пятым супругом Аллы Пугачёвой в 2011 году. Пара воспитывает двойняшек, которых родила им суррогатная мать.

Как ранее передавал NEWS.ru, в семье певицы ожидается рождение ещё одной девочки. Всенародная любимица в третий раз станет двоюродной бабушкой.

Племянник Пугачёвой Влад скоро станет отцом. Его супруга Гузель ждёт девочку. При этом звёздный наследник, который является сыном брата Примадонны Евгения Пугачёва, сейчас лежит в больнице. Мужчина в эфире телеканала НТВ рассказал, что у него обострение панкреатита.