В семье Пугачёвой ожидается пополнение

https://static.news.ru/photo/56e0baee-b578-11ea-85a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/andisbilderwerkstatt-5921373

В семье певицы Аллы Пугачёвой ожидается рождение ещё одной девочки. Всенародная любимица в третий раз станет двоюродной бабушкой.

Племянник Пугачёвой Влад скоро станет отцом. Его супруга Гузель ждёт девочку. При этом звёздный наследник, который является сыном брата Примадонны Евгения Пугачёва, сейчас лежит в больнице. Мужчина в эфире телеканала НТВ рассказал, что у него обострение панкреатита.

Просто сейчас обострение пришло. Киста у меня в поджелудочной, — объяснил Влад Пугачёв.

Он добавил, что завязал с вредными привычками. По его словам, тётя не раз оплачивала его лечение за границей. Пугачёва даже подарила своему племяннику квартиру в Москве. Там он будет жить вместе со своей новой женой и дочкой.

Максим Галкин стал пятым супругом Аллы Пугачёвой в 2011 году. Пара воспитывает двойняшек Гарри и Лизу. Детей им родила суррогатная мать.

Как ранее писал NEWS.ru, внуку Пугачёвой Дени Байсарову исполнилось 22 года. Он получил поздравления от многих известных людей, однако трогательнее всего с этой датой Дени поздравила его возлюбленная Маша. Девушка призналась, что очень любит молодого человека, и назвала его своей лучшей половиной. Известно, что Мария учится в МГИМО и увлекается конным спортом. Кроме того, она уже познакомилась с мамой Дени Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачёвой. Произошло это на юбилее примадонны, которая одобрила выбор Дени.