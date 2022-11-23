Известная актриса заявила, что готова заменить Галкина на Первом канале Актриса Довлатова заявила о готовности заменить Галкина в шоу «Лучше всех» на Первом канале

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Максим Галкин

Теле- и радиоведущая, актриса Алла Довлатова призналась, что готова заменить уехавшего из России юмориста Максима Галкина в шоу Первого канала «Лучше всех». Об этом она заявила в разговоре с NEWS.ru. По мнению Довлатовой, Галкин не совсем верно общался в эфире с детьми, которые были героями программы. Актриса отметила, что с удовольствием вела бы подобный проект на ТВ.

У Галкина была классная программа — шоу выходного дня с детьми «Лучше всех». Я несколько раз попадала на эти эфиры. Мне очень нравилась эта программа. Я люблю детей, они такие искренние, такие настоящие. В принципе, Макс неплохо ее вел. Но мне всегда казалось, что он как будто бы немножечко «над ними». То есть он вроде бы наравне, но в то же самое время я чувствовала, что если бы мой ребенок сидел рядом с ведущим, я бы как мама обиделась. Постоянно ловила себя на этой мысли, — рассказала Алла Довлатова.

По мнению актрисы, Максим Галкин «прикалывался над детьми, но делал это не как ребенок с ребенком, а как взрослый». Она предположила, что детьми, ставшими героями программы «Лучше всех», ведущий вел себя также, как со своими собственными.

Я всё время думала: ну почему никто не может Максу подсказать, чтобы он вел себя иначе. Он, наверное, так и со своими детьми общается: среди моих близких друзей есть люди, папы, которые подкалывают своих детей. И вот так это делают [как Галкин]. Мамы так никогда не сделают, мамы слишком сильно любят, по крайней мере это моё восприятие. Надо не «над» ребенком быть, а немножко «под» ним. Это было бы еще круче. Вот такое шоу с удовольствием бы вела. Мне кажется, я могла бы сохранить этот баланс, — считает Довлатова.

Ранее певец Олег Газманов раскритиковал своего коллегу Максима Галкина за отъезд из России и негативные высказывания о стране. Он заявил, что Галкин предал страну и людей. Газманов считает, что поведение артиста вызвано «комплексом эмигранта». Газманов уточнил, что до произошедшего он дружил с Галкиным, однако его поступки внесли коррективы в отношения.