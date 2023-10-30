«Из суеверия живот показывать не буду»: Татьяна Буланова о беременности Буланова рассказала о желании завести детей, отношениях с Радимовым и неадекватности Разина

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Татьяна Буланова

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Татьяна Буланова рассказала, почему она не хочет обсуждать беременность, какие отношения у нее с мужем Валерием Рудневым, разрешает ли она бывшему супругу Владиславу Радимову видеться с их общим сыном, что думает о проклятиях Андрея Разина и каким другом для нее был Юрий Шатунов.

Буланова о третьем муже

— У вас с Валерием Рудневым, за которого вы в июне вышли замуж, разница в возрасте составляет 19 лет. Вы ее ощущаете?

— Нет, не ощущаю. По совокупности каких-то качеств — ответственности, чисто мужской функции защиты семьи — Валера на 100% соответствует всем требованиям (к настоящему мужчине. — NEWS.ru). Мне кажется, что это я моложе его на 5 лет.

— Как проводите с мужем свободное время?

— Мы в кино часто ходим вместе, куда-нибудь пообедать или поужинать. Что у меня, что у него много дел. Валера сейчас больше находится в Москве, он сегодня должен вернуться в Петербург и вечером уже уедет (интервью было взято 26 октября 2023 года. — NEWS.ru). Я на две недели уеду из города: моя работа связана с разъездами, я к этому привыкла, не знаю, как он, наверное, тоже.

Фото: Социальные сети Татьяна Буланова и Валерий Руднев

— Какие отношения у Валеры с вашими детьми? Вы все вместе собираетесь за одним столом?

— Замечательные, и со старшим, и с младшим. Старший живет отдельно со своей девушкой, младший — с нами. Они его уважают, доверяют и любят, чувствуют в нем поддержку. Вместе редко собираемся, можно пересчитать по пальцам. В какой-то Новый год, когда я не работала, приехали его родители, девушка старшего сына, младший был. В дни рождения взрослых не всегда все вместе. На свадьбе зато собрались.

«Не думала о том, чтобы настраивать сына против Радимова»

— Общаетесь ли вы со своими бывшими мужьями — Николаем Тагриным и Владиславом Радимовым? Отпускаете ли вашего с Владиславом Радимовым сына в гости к отцу и его новой избраннице?

— Нет, со своим вторым мужем я отношения не поддерживаю. У меня никаких вопросов к нему не возникает (по поводу общего сына. — NEWS.ru), нет необходимости с ним общаться. Сын — мальчик умный, рассудительный, понимающий, и я его спокойно отпускаю к отцу, ведь он его отец. Никогда в жизни не думала о том, чтобы настраивать его против. Это глупо, когда женщины этим занимаются, отец есть отец, отцовство никто не отменял. Женщина должна понимать, что ребенок с отцом должен общаться. Если сын хочет, то, пожалуйста, я не против.

— Как часто Никита бывает у отца, они плотно общаются?

— С сыном на эту тему не общаюсь. Не знаю, плотно или не плотно. Я — плотно. Он со мной делится, рассказывает о своей жизни и проблемах. Я это очень ценю и стараюсь так себя вести, чтобы не спугнуть и не потерять его доверие.

Фото: Социальные сети Татьяна Буланова с сыном Никитой

Кто из артистов ходит в ресторан Булановой

— Валерий подарил вам ресторан. Каким аспектом ресторанного бизнеса вы занимаетесь? Только продвижением или чем-то еще?

— Нет, я занимаюсь только продвижением, деловыми моментами занимаются профессионалы. У нас есть управляющая, которая четко работает, она уже не первый год в этой сфере, и там все легко и гладко проходит. Я не управляющая и не шеф-повар. У нас есть и шеф-повар, и су-шеф, и просто повара, есть кондитер, человек, который пиццу делает, есть сомелье и бариста — каждый занимается своим делом. Я занимаюсь пиаром, хотя и такая сотрудница у нас тоже есть, она приглашает журналистов и устраивает акции. Финансовыми и организационными вопросами Валера занимается, у каждого своя задача.

— Петербург считается одной из ресторанных столиц. Наверное, там большая конкуренция?

— Я не соглашусь, что Питер — ресторанная столица, по сравнению с Москвой мы проигрываем. Там чаще открываются новые рестораны и, наверное, разнообразия больше. Раньше были модными Италия, Паназия... Конечно, ресторанов в Москве больше, но там и людей больше, много приезжих.

Насчет конкуренции, тоже не соглашусь: в Петербурге много разных районов, это большой город, он разбросанный по территории широко. Тот, кто живет на Васильевском острове, не поедет в ресторан, который находится в Кучино. Он будет туда ходить, где работает или живет. Поэтому рестораны можно открывать в разных районах, и конкуренции такой большой не будет.

Потом у нашего ресторана есть отличие. Валера назвал его моим именем. В нем часто можно встретить артистов, я приглашаю своих друзей и коллег, они приходят после мероприятий, я сама там часто бываю, меня там можно увидеть. Это не так, как часто бывает у артистов: открыл бар, и все, не появляется.

В нашем ресторане правда вкусно. Он работает меньше года, открылся в феврале. Сначала хромало меню, для меня это абсолютно новая область, но мы работаем над ошибками и, надеюсь, что успешно.

— Кто из ваших друзей-артистов уже побывал в заведении?

— Алена Апина, Кай Метов, Лариса Рубальская, Виктор Чайка, Сергей Рогожин, Светлана Лазарева. Много бывает актеров. Там рядом находится гостиница, достаточно у них популярная. Коллеги там останавливаются и заходят в наш ресторан поесть.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Татьяна Буланова

«Разин не совсем адекватен»

— В связи с концертом, посвященным памяти Юрия Шатунова, Андрей Разин послал вам и вашим коллегам проклятия. Вы знаете случаи, чтобы его угрозы привели к последствиям?

— Нет, честно говоря, о последствиях не слышала. Вообще не понимаю, зачем про него снимают передачи, раздувают эту тему. Мне кажется, человек не совсем адекватен, у него что-то не так с психикой... И это не тот случай, когда об этом говорить надо много.

— А вы верите в такие мистические вещи, как проклятия?

— Я знаю, что у меня стоит сильная защита. С его стороны по крайней мере даже близко ничего не будет. Самое интересное, что если с кем-то что-нибудь случится, всякое в жизни бывает, все будут думать на него, на него самого проклятья посыплются. Он сам за себя не опасается? Понятно, что он слабый человек, иначе бы так себя не вел. На самом деле он находится под следствием в России, уехал в Америку и оттуда что-то говорит. Я не понимаю его претензий ко мне. Что касается меня лично, я спела песню, которую Шатунов написал в 1991 году, когда он уже не работал в «Ласковом мае». Он в суд подает на организаторов концерта за что? Это то же самое, если я вдруг сейчас пойду и подам иск на Игоря Николаева за то, что он выступает. Это похоже на бред.

«Юра остался нормальным, простым человеком без пафоса»

— Вы с Юрием Шатуновым гастролировали вместе в 2000-х годах. Расскажите, каким он был в приятельских отношениях, каким был человеком?

— Юра — абсолютно спокойный, адекватный человек, не звездный, а земной, нормальный. Он был добрый, разбирающийся в музыке, хотя у него не было музыкального образования, ему не ставили голос. Он понимал, кто музыкант, а кто не очень. Он столько всего пережил в детстве и остался нормальным, простым в лучшем смысле слова человеком, без пафоса. Это говорит о том, что он не был пустым.

Звездной болезнью могут заболеть те, кто ничего из себя не представляет, когда внутри ничего нет и человек заполняет эту пустоту мнимым величием. Есть такая фраза: «Стремление к величию выдаёт с головой: кто обладает величием, тот стремится к доброте». Это фраза говорит о наших звездах, которые возомнили о себе. Юра был очень приятным человеком, и очень жалко, что его не стало. Он был самородком, то, что ему дано было, он чувствовал, покорил миллионы людей своим талантом. При этом он ушел и даже не стал заслуженным артистом, хотя он легенда настоящая.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Юрий Шатунов

— А что думаете насчет споров о том, кумир он или легенда?

— Я считаю, что он легенда и остается кумиром для миллионов. Для меня легенда — это когда о человеке слагают истории, о нем говорят и помнят. Два года прошло, как его не стало, а он собрал полный зал. Люди же не на нас пришли смотреть, а послушать его песни.

Если привязываться к слову «легенда», то группа «Ласковый май» — легендарная, может быть, иногда и со знаком минус. Я про время, когда там было 85 составов и ее Андрей Разин продюсировал.

Как певица поддерживает участников СВО

— Вы выступили за специальную военную операцию на Украине. Как вы поддерживаете бойцов СВО, были ли с концертами на новых территориях или, может быть, планируете?

— Я выступала перед ранеными бойцами на сцене Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге в честь Дня ВДВ. На новых территориях не была, но думаю, что со временем поеду.

Расскажет ли Буланова о беременности

— И все же про личное, я имею в виду про пополнение в семье, тема для вас совсем не обсуждаемая?

— Есть такие моменты, это, извините, как средство женской гигиены показать всем, но зачем это нужно? Это очень интимное, закрытое, что я могу обсудить только со своими друзьями. Беременные женщины иногда на фотографиях свой живот показывают. Я из суеверия такого делать никогда не буду: мало ли кругом каких глаз, и хороших, и плохих.

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