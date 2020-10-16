Буланова рассказала о новом избраннике

https://static.news.ru/photo/409c9cf2-0fce-11eb-ab60-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Буланова Фото: bulanova.official/instagram.com

Певица Татьяна Буланова призналась, что уже несколько месяцев живёт в гражданском браке. После развода с футболистом Владом Радимовым она встретила новую любовь. Раскрывать имени избранника она не стала, пояснив только, что он не из шоу-бизнеса.

У меня есть возлюбленный, мы уже живём вместе. Он не из шоу-бизнеса. Работает совершенно в другой области, — рассказала «Собеседнику» Буланова.

51-летняя артистка добавила, что всю самоизоляцию они провели вдвоём и им было очень комфортно вместе — даже ни разу не поругались. Её избранника одобрили и дети. С младшим сыном Никитой, который живёт вместе с артисткой, мужчина быстро нашёл общий язык.

Буланова призналась, что их отношения официально не зарегистрированы, так как предложения руки и сердца ещё не поступало.

Как писал NEWS.ru, балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию с дружеских посиделок, на которой сама артистка запечатлена в обнимку с возлюбленным. Лицо мужчины, пусть и не полностью, скрыто смайликом «сердечко». Ранее Волочкова рассказала своим подписчикам, что готовится к церемонии бракосочетания.