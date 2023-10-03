Татьяна Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина Буланова призвала усилить меры безопасности на концерте из-за угроз Разина

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Татьяна Буланова

Заслуженная артистка России певица Татьяна Буланова ответила на угрозы экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который пригрозил смертью и болезнями артистам, участвующим в трибьюте в честь 50-летия Юрия Шатунова 17 октября, пишет «Абзац». Исполнительница выразила недоумение по поводу высказываний коллеги и призвала организаторов предстоящего концерта повысить меры безопасности.

Он физически не угрожает, он угрожает молиться, чтобы все заболели. Не знаю насчет охраны, но на месте организаторов я бы какие-то меры приняла. Я не понимаю, что произошло и почему он так себя ведет, — заявила Буланова.

Ранее Разин пообещал проклясть артистов, которые собираются принять участие в «сатанинском» концерте в «Крокус Сити Холле», посвященном памяти Юрия Шатунова. Музыкант сообщил, что будет молиться, чтобы всех, кто выйдет на сцену в этот день, настигли болезни и смерть. Разин также подчеркнул, что «никто и никогда не выживал», если шёл против него. В списке исполнителей заявлены Сергей Жуков, Клава Кока, SHAMAN, Люся Чеботина, Лариса Долина и Татьяна Буланова.

До этого сообщалось, что Разин не появился на церемонии открытия памятника Юрию Шатунову, о чем сообщила поклонница музыканта. Она подчеркнула, что не рассчитывала увидеть здесь Разина, а также напомнила о судебных тяжбах между продюсером и певцом.

6 сентября, в день 50-летия со дня рождения Шатунова, на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника музыканту. Церемонию посетили вдова исполнителя и его дети в сопровождении охраны. В общей сложности у памятника собрались несколько сотен человек. Один из поклонников Шатунова заметил, что на церемонию не пришел ни один известный артист, и связал это с завистью, которые те испытывают к покойному.