Ирина Горбачева шокировала поклонников обнаженными фото Актриса Горбачева опубликовала снимки на природе без одежды и нижнего белья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

35-летняя актриса Ирина Горбачева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала серию откровенных фотографий в джунглях без одежды и нижнего белья, а также без волос на голове. Звезда сериала «Чики» отметила, что любит «наблюдать природу» и считает эти снимки красивыми. Горбачева подчеркнула, что фото не обработаны фильтрами.

Мне очень красиво! Я люблю смотреть и наблюдать ПРИРОДУ... Природу всего. Природа окружающей среды, природа человека, мыслей, действий, природа воды, огня, воздуха, земли, света, тьмы... При РОДАХ)) в основе, в сути, при рождении заложено... Еще более увлекательно быть в процессе синхронизации, игры с природами, — пояснила Горбачева.





Ранее Горбачева рассказала, что после начала СВО потеряла много близких друзей из-за своего нежелания публично осуждать действия российских властей. Актриса заявила, что от нее отвернулись те, кто выступил с антивоенной позицией.

Также рожденная в Мариуполе Горбачева назвала себя частью России и всех происходящих в стране процессов. Артистка отметила, что Москва — ее дом и она хочет быть здесь, несмотря на «проклятия» со стороны друзей.

Ранее Горбачева рассказала, что в 2023 году развелась с Антоном Савлеповым — сооснователем и бывшим солистом украинской группы Quest Pistols. Она призналась, что ее жизнь «превратилась в труху» с февраля 2022 года. В тот период она находилась на территории Украины с мужем, но в Россию вернулась уже одна.