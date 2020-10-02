Игорь Крутой отреагировал на слухи о раке

https://static.news.ru/photo/c2bfd49c-04ac-11eb-b2fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Композитор Игорь Крутой прокомментировал слухи о том, что врачи нашли у него злокачественную опухоль.

По его словам, в начале 2000-х годов у него обнаружили кисту на поджелудочной железе. Пришлось делать операцию.

Врачи мне весь живот исполосовали. Но, слава богу, прошло уже 20 лет с операции. Боженька мне дал пожить для того, чтобы родилась Саша, чтобы я написал новые песни, — отметил композитор в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что сейчас у него нет никаких проблем со здоровьем.

Он добавил, что о врачебном вмешательстве узнал Иосиф Кобзон. Однако певцу рассказали, будто композитор умер. Крутой успокоил своего коллегу, заверив, что с ним всё хорошо.

Как писал NEWS.ru, внешность Анастасии Заворотнюк, которая уже более года лечится от глиобластомы, претерпела сильные изменения. Актриса понимает, что химиотерапия сильно сказалась на её облике, поэтому она не хочет показывать себя публике. Родные артистки во всём её поддерживают и оберегают от назойливого внимания репортёров. До сих пор ни одной фотографии актрисы во время болезни не появилось в прессе. По словам бывшего реквизитора МХТ им. Чехова Светланы Веселовой, у Заворотнюк не совсем связная речь, ей тяжело говорить, при этом интеллект у неё не пострадал.