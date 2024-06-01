«Идет грызня»: Роман Жуков признал конфликт солисток группы «Мираж» Роман Жуков заявил, что у солисток группы «Мираж» есть конфликт

Фото: NEWS.ru

Роман Жуков

Советский и российский музыкант, певец и композитор Роман Жуков на вечеринке «Ретро FM» рассказал корреспонденту NEWS.ru, что до сих пор хранит положительные воспоминания о своей работе клавишником в группе «Мираж». Исполнитель подчеркнул, что в адрес коллег может сказать только слова благодарности. При этом, по его информации, между солистками группы «идет грызня».

Это между солистками группы до сих пор идет грызня. Я нормально общаюсь со всеми, и с Валерой Соколовым, автором всех текстов песен. У меня только самые положительные воспоминания и слова благодарности. Недавно Рита Суханкина звонила, с днем рождения поздравляла, — рассказал Жуков.

Он добавил, что если его вновь позовут на канал НТВ для участия в шоу «Суперстар! Возвращение», то с удовольствием согласится. Роман Жуков объяснил, что такой «технической начинки», как на этом проекте, он нигде не видел.

Это действительно самая современная студия в мире, даже в Голливуде такого нет. Я восхищен, поражен и счастлив, что я оказался частью этого механизма, который работал как швейцарские часы. Команда из 250 человек, которая работает как единый организм, — подчеркнул Жуков.

В апреле 2024 года 57-летняя экс-солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко ответила на обвинения в алкоголизме. Поклонники предположили, что певица страдает зависимостью, обратив внимание на ее внешний вид на одном из концертов. В ответ на это артистка пояснила, что уже давно страдает от проблем со здоровьем.