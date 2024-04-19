Экс-солистка группы «Мираж» ответила на обвинения в алкоголизме Татьяна Овсиенко опровергла ходящие среди фанатов слухи о своем алкоголизме

57-летняя экс-солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко ответила на обвинения в алкоголизме в программе «Хватит слухов!» на канале «ТВ Центр». Поклонники предположили, что певица страдает зависимостью, обратив внимание на ее внешний вид на одном из концертов. В ответ на это артистка пояснила, что уже давно страдает от проблем со здоровьем.

[То, что у меня алкогольная зависимость, это] Ерунда. Со спиной у меня плохо с 1989 года. По-моему, об этом не раз говорили после аварии. Просто нужно беречь себя, больше ходить в тренажерный зал и в бассейн. А я, бывает, лентяйка, — отметила Овсиенко.

Ранее коллега Овсиенко Наталья Гулькина рассказала, что в молодости очень стеснялась носить на сцене откровенные наряды. По ее словам, это только начинало входить в моду. Надевать юбку выше колен в то время считалось постыдным. Гулькина вспомнила, что певица Светлана Разина была более раскрепощенной и «бесстрашной на сцене». У самой Гулькиной поначалу «тряслись поджилки» из-за откровенного декольте.



По ее словам, именно Разина убедила ее в том, что артисты задают моду, которой затем следуют другие. Певица призналась, что впервые решилась надеть топ и оголить живот лишь спустя полтора года после того разговора.