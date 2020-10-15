Хрусталёв пожаловался на трудности работы с Ургантом

https://static.news.ru/photo/e677a37a-0f05-11eb-a9cb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хрусталев Фото: dmitry_khrustalev/instagram.com

Актёр и телеведущий Дмитрий Хрусталёв рассказал о том, как его предупреждали о сложностях работы с ведущим Иваном Ургантом и признался, что ему в какой-то момент было очень тяжело.

Предупреждали меня, что Иван — прекрасный человек, но эгоцентрист. Я видел, что он «одеяльщик». Только я начинаю одеяльце на себя тянуть, он тут же укрывается, и я лежу голый, — прокомментировал Хрусталев пикировки с Ургантом в эфире шоу, где Ургант периодически посмеялся над ведущим шоу «Вечерний Ургант» его коллега.

По словам Хрусталёва, в какой-то момент он думал, что не может находиться в этом состоянии, и ему надо уйти.

Но я сдержался, я знал, что этот момент вырулится. На меня Иван действовал как Каа на бандерлогов. Я не мог слова сказать, когда он появлялся. Пришел более смешной и активный, чем я. Я для этого шел — пришел побороть в себе это. Сейчас мы с Ваней общаемся на равных, и он от этого кайфует, и я, — заявил Хрусталев.

Также 41-летний телеведущий Дмитрий Хрусталёв признался, что был алкоголиком. Но вот уже два года шоумен не пьёт и намерен и дальше придерживаться трезвого образа жизни.

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