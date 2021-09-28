«Хорошо говорит по-русски»: Шуфутинский о своей любви к Егору Криду

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, выступая на шоу «Антонимы» на YouTube, заявил, что ему симпатичен Егор Крид. Причиной этому, по словам исполнителя, является тот факт, что Крид меньше других «коверкает русский язык».

Во-первых, у него необычная манера, он не так коверкает русский язык, как другие. Он всё-таки хорошо говорит по-русски. У него правильная речь. Во-вторых, он приятный парень. Он мне симпатичен, — поделился Шуфутинский.

Он добавил, что лично знаком с молодым исполнителем. Оба несколько раз встречались в ресторане и сидели за одним столом. Они также обсуждали возможность совместных проектов. При этом Шуфутинский заявил, что он положительно относится к молодым исполнителям. Он рассказал, что недавно работал над новой песней с рэпером ST.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вызвал на бой лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Соответствующее обращение к исполнителю появилось на официальной странице продюсера в Instagram. По словам Пригожина, он надеется, что Шнурову хватит мужества ответить на вызов. Он добавил, что готов встретиться с оппонентом в любое время — «24 на 7».