Харламов выступил в поддержку протестующих в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b30e8b6a-dcb1-11ea-b536-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: garikharlamov/vk.com

Телеведущий Гарик Харламов прокомментировал акции протеста в Белоруссии. Он призвал президента страны Александра Лукашенко прекратить насилие.

Шоумен написал в Instagram, что старается «не лезть» в политические истории, но сейчас ситуация вышла за рамки «просто заварушки». Он отметил, что у него много друзей в Белоруссии, а сам он много раз был в Минске, Бресте и других городах.

К Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию. Теперь я вижу, как «батька» лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями, — подчеркнул он.

Харламов добавил, что люди имеют право протестовать и отстаивать свою точку зрения. В качестве примера он привёл Хабаровск, в котором, по его мнению, был реализован идеальный мирный протест, а власть не стала вмешиваться.

Это может очень плохо закончиться. Примеров масса. Не превращайтесь в зверей! Хочу выразить слова поддержки нашему братскому Белорусскому народу! — добавил ведущий.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.