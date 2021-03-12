Харламов в прямо эфире показал будущего парня Бузовой

https://static.news.ru/photo/6939b766-83b0-11eb-909c-96000091f725_660.jpg Гарик Харламов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гарик Харламов в эфире Comedy Club показал будущего молодого человека Ольги Бузовой. Шоумен представлял публике белорусскую группу «Intelligency» и внезапно выяснил, что у участников довольно интересные профессии.

Музыканты по профессии — лифтёр, безработный и инженер-связист.

Соведущий Харламова Павел Воля тут же поинтересовался у участников группы, кто из них лифтёр.

Это я. Всем привет ребята. Лифтёры могут всё, — весело отозвался один из музыкантов.

Молодой человек рассказал, что выбрал такую профессию, потому что сам когда-то в детстве застрял в лифте и лифтёра пришлось ждать «двести лет». Рядом с ним был мужчина, который приказала будущей звезде стоять, а сам «стал дышать».

Харламов, выслушав необычный рассказа, внезапно спросил у певцов, кто из них будущий парень Бузовой. Музыканты поняли намёк, что им не хватает хайпа, и с готовностью указали на самого симпатичного из них. Им оказался участник по имени Михаил с длинными волосами, по профессии он инженер.

Кадр из передачи Comedy Club

Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер и бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявил о проблемах, которые возникли у Ольга Бузовой после расставания с Давой. По его словам, роман телеведущей был хорошо продуман и не имеет ничего общего с настоящими чувствами.