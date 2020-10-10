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Шоу-бизнес

Гузеева в трендовых штанах запечатлелась в саду на фоне красной листвы

07:17, 12 октября 2020
Лариса Гузеева Лариса Гузеева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лариса Гузеева опубликовала фото со своего отдыха на даче. Актриса и телеведущая наслаждается свежим воздухом и яркими осенними красками.

Сейчас Гузеева работает над новым проектом «На дачу!», благодаря которому может много времени проводить за городом. Снимок сделан в один из таких рабочих выездов.

Какой чудесный день! — подписала фото ведущая.

На снимке актриса предстала в свободной тельняшке, штанах с лампасами, стёганой куртке и кроссовках на массивной подошве. Несмотря на кажущуюся простоту и комфортность, наряд оказался трендовым. Полоски на брюках хвалила дизайнер Эвелина Хромченко, рассказывая, что они по-прежнему актуальны. И вряд ли они исчезнут из гардеробов модниц, так как уже стали классикой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шоумен Иван Ургант посмеялся над заочной перебранкой своего коллеги по юмористическому цеху Гарика Харламова и телеведущей Ларисы Гузеевой. Те долгое время давали пищу для пересудов своими колкостями в отношении друг друга в социальных сетях.

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