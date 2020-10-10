Гузеева в трендовых штанах запечатлелась в саду на фоне красной листвы

Лариса Гузеева опубликовала фото со своего отдыха на даче. Актриса и телеведущая наслаждается свежим воздухом и яркими осенними красками.
Сейчас Гузеева работает над новым проектом «На дачу!», благодаря которому может много времени проводить за городом. Снимок сделан в один из таких рабочих выездов.
Какой чудесный день! — подписала фото ведущая.
На снимке актриса предстала в свободной тельняшке, штанах с лампасами, стёганой куртке и кроссовках на массивной подошве. Несмотря на кажущуюся простоту и комфортность, наряд оказался трендовым. Полоски на брюках хвалила дизайнер Эвелина Хромченко, рассказывая, что они по-прежнему актуальны. И вряд ли они исчезнут из гардеробов модниц, так как уже стали классикой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что шоумен Иван Ургант посмеялся над заочной перебранкой своего коллеги по юмористическому цеху Гарика Харламова и телеведущей Ларисы Гузеевой. Те долгое время давали пищу для пересудов своими колкостями в отношении друг друга в социальных сетях.
Добавьте наши новости в избранные источники