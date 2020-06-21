Гошан из «Универа» разводится с женой после пяти лет идеального брака

https://static.news.ru/photo/83dc55fe-b388-11ea-ada5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Лемар Фото: alexey_lemar/instagram.com

Исполнитель роли Гоши из сериала «Универ» Алексей Лемар подал на развод после пяти лет брака. Его жена Марина Мельникова сообщила в соцсетях, что по-прежнему любит мужа и останется с ним в «достойных» отношениях.

Поклонники были шокированы новостью о разводе артиста, так как считали его семью идеальной. Сама история знакомства Лемара с супругой настолько романтична, что годится для сценария фильма о любви.

Марину Мельникову «Гошан» увидел в документальном кино об инструкторе по йоге, которая путешествует по всему миру. Лемар кинулся искать девушку в Интернете, нашёл её в Киеве и приехал на Украину за будущей женой, пишет Teleprogramma.pro.

Брак пара зарегистрировала в 2015 года, отметив свадьбу по ведическим и тибетским традициям. на тот момент Алексей носил фамилию Гаврилов, но сменил её в надежде на вечную любовь. Лемар расшифровывается как Ле — Лёша и Ма — Марина. В 2018 году у пары родился сын Соломон.

Но все эти приметы не помогли сохранить семью. Пара призналась, что их решение — это не эмоции, а взвешенный шаг. Ничего конкретного о причинах развода Лемары не сказали, ограничившись сообщением, что не собираются «полоскать нижнее бельё».

Я тебе благодарен за сына и за тысячи мгновений счастья. Давай теперь пройдем путь друзей и папы с мамой, если как пара мы попали в ненастье, — обратился к жене Алексей в личном блоге.

Муж и жена сообщили, что постараются стать хорошими родителями, для чего сейчас проходят терапию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена Виталия Гогунского Ирина Маирко призналась, что актёр не хочет вспоминать о дочери и не платит на неё алименты. Кузя из «Универа» хорошо получал за съёмки в этом сериале, но его дочь Милана, по словам жены, не увидела от папы денег.