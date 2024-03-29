Гоген Солнцев показал мать своего ребенка через месяц после его рождения Матерью ребенка Гогена Солнцева стала его бывшая жена Полина Давыдова

43-летний шоумен Гоген Солнцев в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) показал мать своего сына, рожденного 28 февраля. Солнцев опубликовал фото, на котором малыша на руках держит его бывшая жена Полина и сообщил, что она является мамой новорожденного.

Кормим нашего маленького ангела, — сообщил Солнцев поклонникам.

Ранее Тетя Гогена Солнцева Светлана Черепанова подтвердила, что шоумен стал отцом. Она рассказала, что роды проходили дома и Солнцев сам перерезал пуповину роженице. По словам женщины, малыш родился здоровым весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра. Она также сообщила, что имя мальчику пока не дали, думают назвать Елизар или Клавдий.

До этого Солнцев огорошил поклонников, сообщив в соцсетях, что стал отцом. Он публиковал фото, на котором видно, что держит за ручку младенца. При этом на руке самого Гогена фолловеры разглядели обручальное кольцо. В подписи к посту шоумен отметил, что сотворил «самое большое чудо на свете».



В январе 2023 года супруга Солнцева Полина Давыдова заявила о смерти шоумена. В Сети появился видеоролик, в котором супруга Солнцева пытается найти его паспорт для выдачи тела. В беседе с журналистами портала она рассказала, что шоумен скончался после тяжелой травмы головы, которую получил в декабре 2022 года.