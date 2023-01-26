Жена Гогена Солнцева сообщила о его внезапной смерти Prozvezd.info: жена Гогена Солнцева сообщила о его внезапной смерти

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Гоген Солнцев

Супруга Гогена Солнцева Полина Давыдова заявила о смерти шоумена, сообщает портал Prozvezd.info. Как утверждают авторы публикации, в их распоряжении оказался видеоролик, в котором супруга Солнцева пытается найти его паспорт для выдачи тела. В беседе с журналистами портала она рассказала, что шоумен скончался после тяжелой травмы головы, которую получил в декабре 2022 года.

Это случилось внезапно. Мне позвонили и сказали, что его больше нет. Он в декабре получил серьезную травму головы, упал неудачно. Видимо, дали знать последствия, — сказала Давыдова.

По ее словам, в театре, в котором работал Солнцев, раскиданы вещи и все «разграблено». Менеджер артиста Андрей Орлов в беседе с Telegram-каналом «Звездач» не подтвердил его смерть.

Я не в курсе и не в Москве, — сказал он.

Солнцев был госпитализирован с черепно-мозговой травмой в декабре 2022 года. По данным Telegram-канала «112», находясь в состоянии алкогольного опьянения, артист упал и сильно ударился головой, несколько дней он провел в больнице под присмотром медиков.