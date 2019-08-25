https://static.news.ru/photo/6614f730-c787-11e9-b4aa-fa163e074e61_660.jpg Глюкоза Фото: instagram.com/glukoza_ofc

Популярная российская певица Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поразила публику смелым нарядом, в котором она появилась на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи.

Исполнительница вышла в свет в нижнем белье чёрного цвета и пеньюаре свободного кроя золотого оттенка.

При этом пользователей Сети шокировал выбор 33-летней певицы. Они раскритиковали её за безвкусицу и осудили за «взбалмошность» и пошлость.

Когда голоса нет, остается только трусы показать, — написал возмущённый подписчик.

Многие комментаторы напомнили Чистяковой-Ионовой, что она является матерью двух девочек, и отметили, что, выходя в свет в таком виде, она подаёт плохой пример дочерям.

Кроме того, поклонники добавили, что свекровь Глюкозы является ректором одного из вузов в Санкт-Петербурге.

Образы один за одним как для журналов для мужчин, ну, в двадцать ещё как-то, но с возрастом то надо как-то облагородиться, — посоветовал один из подписчиков.

Ранее Nes.ru писал о том, что экс-балерина Анастасия Волочкова, знаменитая своими шпагатами, появилась на презентации своей книги «Плата за успех» в прозрачном белом платье, под которым отчётливо было видно нижнее белье. При этом на голове у эпатажной танцовщицы красовалась фата. Свой выбор она пояснила тем, что общественность ждёт её свадьбы, предписывая романы с различными мужчинами.