https://static.news.ru/photo/1c06c6b6-c48d-11e9-8fc6-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art

Экс-балерина Анастасия Волочкова, знаменитая своими шпагатами, появилась на презентации своей книги «Плата за успех» в прозрачном белом платье, под которым отчётливо было видно нижнее белье. При этом на голове у эпатажной танцовщицы красовалась фата.

Свой выбор она пояснила тем, что общественность ждёт её свадьбы, предписывая романы с различными мужчинами.

Не исключаю, что у нас с любимым будет свадьба. Когда это будет, и кто мой избранник — это я расскажу только накануне свадьбы, — сказала Волочкова в интервью kp.ru .

Она пояснила, что на самом деле фата у неё на голове является частью образа героини из постановки «Балерина в зазеркалье цирка».

Многократно становясь объектом нападок хейтеров артистка закрыла возможность комментирования на своей странице в Instagram.

Ранее News.ru писал о том, что Анастасия Волочкова рассказала о своём отношении к негативной информации из социальных сетей. По её словам, она старается не обращать внимания на нападки хейтеров. Волочкова отметила, что ей присылают фотографии завистниц, которые поливают её грязью в соцсетях, и на них «без слёз не взглянешь». «Моя попа красивее лиц этих ущербных», — написала балерина на своей странице в Instagram, сопроводив пост пикантным снимком.